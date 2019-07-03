Более 6000 ветеранов получат бесплатные путевки в санатории

6615 ветеранов получат в этом году бесплатные путевки в санатории - на 800 больше, чем в прошлом году. Согласно данным Национальной кассы социального страхования, увеличилось и количество бесплатных путевок для работающих граждан. Предложением смогут воспользоваться 6675 человек, на 1075 больше, чем в прошлом году.

Бывший сотрудник МВД на пенсии, 70-летний Виктор Попович уже несколько раз побывал в санатории села Хыржаука Каларашского района. Путевку он получает в Национальной кассе социального страхования.

"15 лет подряд сюда приезжаю. Раз в три года получаю бесплатную путевку, остальные оплачиваю", - поделился пенсионер Виктор Попович.

Ветеран труда Валентин Колесниченко в первый раз получил бесплатную путевку в санаторий.

Работник мебельной фабрики Виталий Плэмэдялэ подал заявку в НКСС и впервые отправился в санаторий. Ему такой оздоровительный отдых очень нравится.

"Есть бассейн, ванные с соленой водой, нам делают массаж, назначают физиотерапию. Я стал потихоньку заниматься спортом. Стараюсь вести здоровый образ жизни", - рассказал работник мебельной фабрики Виталие Плэмэдялэ.

В санатории села Хыржаука лечат заболевания пищеварительной, опорно-двигательной и нервной системы. В нынешнем году Национальная касса социального страхования заключила с учреждением контракт на приобретение более 2860 путевок.

"Пациентов селят в двухместные палаты со всеми удобствами: телевизором, санузлом, ванной. В стоимость путевки входит лечение, проживание и питание", - отметил директор санатория Симон Давид.

В НКСС говорят, что путевки выделяют в семь здравниц страны и в санаторий в Сергеевке.

"Желающие должны подать заявку в территориальную кассу, предоставив медицинскую форму 070E от семейного врача, и записаться в очередь", - сказала консультант НКСС Наталья Влас.

На путевки в санатории из бюджета социального страхования в этом году выделили почти 87 миллионов леев - на 18 миллионов больше, чем в прошлом году.