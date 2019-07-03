Аргентинские авиалинии решили не упускать прекрасную возможность подзаработать на уникальном природном явлении — солнечном затмении, которое в этот раз наблюдалось только с юга Латинской Америки, и организовали "специальный полёт", во время которого пассажиры могли налюбоваться кратковременной победой луны над солнцем.
Естественно, в рамках подобного мероприятия не стали организовывать исключительно "туристический" вылет ради одного только затмения, ведь едва ли нашлось бы столько желающих переплачивать наверняка немаленькие суммы за один лишь взлёт лайнера ради пары фотографий, поэтому самолёт также выполнял рейс Буэнос-Айрес — Сан-Хуан, пишет life.
Как рассказали очевидцы, с высоты птичьего полёта природное явление выглядело по-особенному завораживающе, особенно когда в 17:41 (23:41 по Молдове) на пару минут Луна перекрыла солнечный диск и стало видно, как земля погрузилась во мрак, над которым и было видно лишь тоненький огненный ободок от солнца.
EL VUELO DEL ECLIPSE. AEROLÍNEAS ARGENTINAS. Un avance de lo que viene. Buenos Aires , San Juan. pic.twitter.com/FhMBkLoIaC— Diego Dominelli (@diego_domi) July 3, 2019
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