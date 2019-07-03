Стало известно, как загорать с пользой для организма

Профессиональный диетолог Светлана Фус рассказала, как загорать правильно, чтобы получить норму активного вещества и не навредить организму.

Есть уникальный витамин, который человек может получать напрямую от солнца - витамин D, передает Новости Ю.

"Таким образом покрывается до 80-90% потребностей в форме витамина D3. А остальные - обеспечивается едой, содержащей биологически активную форму в виде витамина D2", - пояснила эксперт.

Витамин D влияет на множество процессов, например, усвоение кальция, фосфора. Без него усваивается только 10-15% кальция из продуктов питания. Этот витамин способствует укреплению костной и мышечной ткани, помогает справиться с депрессией, противостоять вирусам и бактериям, предотвращает кожные заболевания и диабет, передает Mig news.

Даже весной и летом можно наблюдать дефицит витамина D. Все потому, что часто мы не находимся достаточно на солнце, а наш рацион может быть бедным на этот витамин.