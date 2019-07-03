За последние несколько лет в Молдове сменили провайдера более 242 тысяч владельцев телефонных номеров

С июля 2013 года в Молдове сменили провайдера около 242 тыс. владельцев телефонных номеров. Таковы данные Национального агентства по регулированию электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ), которому исполняется шесть лет с момента создания учреждения.

По данным НАРЭКИТ, чаще всего услугами по портированию пользуются владельцы мобильных номеров. Их число достигло 223,8 тыс., что составляет около 92,5% от общего количества портирований. Число пользователей фиксированной телефонии, воспользовавшихся данной услугой, составило 18,9 тыс., что составляет 7,5% от общего числа, сообщает МОЛДПРЕС. В то же время, за шесть месяцев 2019 года услугой портирования воспользовались более 24,7 тыс. владельцев номеров мобильной телефонии и 687 номеров фиксированной телефонии. В первом полугодии текущего года среднемесячное количество портирований номеров мобильной телефонии составило 4,1 тыс., а среднемесячное количество портирований номеров фиксированной телефонии - 113 номеров. В соответствии с правилами НАРЭКИТ, любой пользователь телефонной связи может сменить провайдера в течение пяти рабочих дней с момента подачи соответствующего заявления выбранному провайдеру.

Комментарии

Другие новости