Создатель мультфильма "Дамбо" Милтон Квон умер в 105 лет

Аниматор студии Walt Disney Pictures, создатель большеухого слоненка Дамбо Милтон Квон умер в США. Художнику и актеру было 105 лет.

По словам сына аниматора, художника Майка Квона его отец до последнего дня не выпускал из рук карандаш, все время что-то рисовал. Он умер 18 июня от естественных причин. Слова Квона-младшего привел сайт издания The Hollywood Reporter.

Квон стал сотрудничать с Walt Disney Animation Studios в 1939 году — в годы, которые позже назовут "золотым веком" студии. Аниматор создал множество мультфильмов. В их числе "Дамбо" про слоненка с большими ушами, а также "Фантазия", передает 360.

Художник успел себя попробовать и как актер. Он снялся в картине «Скорость» с Киану Ривзом и Сандрой Баллок — его можно заметить среди пассажиров автобуса, в котором происходит основное действие картины. Также он снялся в фильме "Милая Джейн", сериале "Полиция Нью-Йорка" и других.

У Квона осталась жена, дети и четверо внуков. Когда его спрашивали о секрете долголетия, Квон неизменно отвечал: "Хорошая жена и китайская еда".

Квон родился в Лос-Анджелесе 22 августа 1913 года. Он был восьмым ребенком в семье китайского эмигранта, единственным мальчиком у своих родителей.

Закончил институт искусств, работал над дизайном нескольких китайских ресторанов в Лос-Анджелесе. В 1970 годах он вел курсы рисования и рекламы в Лос-Анджелесском торгово-техническом колледже. В его личной коллекции остались более 100 альбомов с рисунками.