Правоохранители разоблачили преступную группировку, перевозившую нелегалов через Молдову в ЕС

Антитеррористический центр Службы информации и безопасности (СИБ) совместно с прокурорами раскрыли преступную деятельности группы иностранных граждан, которые организовали канал нелегальной миграции в страны Европейского Союза. Сообщники членов ОПГ базировались в Армении, Италии и Франции.

На начальном этапе операции была пресечена попытка незаконного вывоза гражданина Индии без документов, удостоверяющих личность, через контрольно-пропускной пункт "Леушены-Албица". Впоследствии был задержан ещё один иностранный гражданин, недавно прибывший в Молдову для дальнейшей незаконной отправки в Европейский Союз.

В то же время в ходе расследования было установлено, что организатором канала нелегальной миграции является 35-летний уроженец Индии, у которого также есть молдавское гражданство. За вывоз иностранных граждан в страны Европейского союза мужчина требовал 3000 евро за одного человека. Стоить отметить, что общая сумма, которую иностранцам приходилось платить за незаконный въезд в ЕС составляла около 10 тысяч евро.

Как заявил организатор, он собирался нелегально провести через территорию Республики Молдова несколько сотен граждан из Индии.

По данным СИБ, 2 июля мужчину задержали. В ходе обысков в доме подозреваемого обнаружили деньги, полученные в результате незаконной деятельности, документы и банковские переводы, которые являются вещдоками по уголовному делу.

Члены преступной группировки помещены под арест на 30 суток, а организатор канала нелегальной миграции задержан на 72 часа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство. СИБ совместно с ПБОПОД продолжают специальные следственные мероприятия для выявления всех лиц, причастных к преступной деятельности, и определения обстоятельств дела.