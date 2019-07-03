Раскрыт секрет "солевых дождей" в Мертвом море

Специалисты установили механизм, благодаря которому в озере образовываются хлопья соли и выпадают на дно.

В Калифорнийском университете в Санта-Барбаре ученые разгадали секрет "солевых дождей" в Мертвом море. Об этом сообщает Science Alert.

Специалисты не могли понять, когда выпадают хлопья соли, образовавшиеся в теплом слое воды. Согласно их выводам, верхний слой озера нагревается от солнечных лучей, и температура воды повышается по сравнению с более глубокими слоями, передает Корреспондент.

Когда вода из поверхности моря начинает испаряться ее соленость повышается, что позволяет образоваться соляным кристаллам. Эти хлопья растут, когда теплая вода смешивается с более холодной.

В результате соль опускается на дно, и способствует накоплению крупных структур галита.