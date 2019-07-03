В Кишиневе четверо парней угнали автомобиль

Вчера вечером 48-летний мужчина позвонил в полицию и заявил о похищении машины Toyota Carina Sedan стоимостью 10 000 леев. По словам мужчины, машина была припаркована во дворе на улице Бутукулуй.

Угнанный автомобиль полицейские обнаружили на бульваре Дачия. По подозрению в угоне были задержали четверо парней в возрасте от 17 до 24 лет, проживающих в столице. Сообщается, что ранее подозреваемые были судимы за подобные преступления.

В ходе допроса молодые люди признали свою вину. Заведено уголовное дело.

Виновным грозит штраф от 29 000 до 67 500 леев или тюремное заключение сроком от 1 до 3 лет.