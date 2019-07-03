Названы самые дешевые для туристов города Испании

Эксперты проанализировали 15 испанских городов и выяснили, проживание в каких из них для туристов обойдется дешевле всего.

В ходе составления рейтинга учитывали стоимость трехзвездочных отелей, проката машины на 5 дней, ужина на двоих, алкоголя, кофе, двух билетов в театр, поездки на такси и билета на автобус, пишет Prian.ru.

В итоге самыми дешевыми стали Саламанка, Гранада и Севилья, а самыми дорогими Сан-Себастьян, Барселона и Пальма-де-Майорка. Если в первых трех городах цены ниже средних на 15-22%, то в дорогих – выше на 11-41%, передает Вести.

Если сравнивать города только по стоимости отеля, самым дешевым будет Сарагоса. Ужин на двоих дешевле всего обойдется в Гранаде, самые дешевые билеты на автобус в Саламанке, такси – в Бильбао, а прокат машины – в Малаге.

Самые дорогие отели в Сан-Себастьяне, ужин на двоих – в Мадриде, такси – в Барселоне, прокат машины – в Кордобе, кофе – в Пальма-де-Майорке, где порция напитка обойдется почти в 3 евро.