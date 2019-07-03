На Молдову вновь надвигается непогода: синоптики советуют гражданам быть предельно осторожными

Государственная гидрометеорологическая служба объявила сегодня жёлтый код в связи с неустойчивым характером погоды.

Предупреждение уже вступило в силу и продлится до конца сегодняшнего дня.

По данным синоптиков, в указанный период, в центральных и южных районах ожидаются грозы, местами сильные ливни (15-25 л/м2), с градом и усилением шквалистого ветра до 50-70 км/ч.

Температура воздуха при этом сохранится. Так, на севере страны ожидается до +26 градусов, в центре – до +27, а на юге – до +28 градусов.





Риски:

возможны временные сбои в электроснабжении и в работе телекоммуникаций;

возможен облом веток деревьев, а также падение старых сухих деревьев;

возможен частичный снос крыш зданий;

у плодовых деревьев возможно падение фруктов.

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