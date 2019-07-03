Во Франции запретили физические наказания детей

Парламент Франции принял закон, который, в частности, запрещает физические наказания детей. Таким образом страна стала 56-м государством в мире, запретившим подобные наказания, сообщает в среду, 3 июля, ТАСС.

В Сенате, где проходило заключительное голосование, за запрет порки и оплеух единогласно выступили все присутствовавшие в зале сенаторы. Принятый закон запрещает также унижать детей, ругать их или издеваться над ними, передает Корреспондент.

Незадолго до обсуждения законопроекта во Франции ассоциация Fondation pour l'Enfance опубликовала данные, согласно которым 85% французских родителей имеют привычку к рукоприкладству "в поучительных целях".

Теперь запрет избивать и запугивать детей будет фигурировать в дополненной статье 222-13 Уголовного кодекса страны. Также решено поместить уведомление о существовании такого закона на первой странице медицинской книжки, выдаваемой родителям на ребенка.

В правительстве, как и разработчики закона считают, что избиение и унижение детей приводит к возникновению у них низкой самооценки, появлению тенденций к антисоциальному поведению, другим негативным действиям.

Выступая перед голосованием, госсекретарь напомнил, что Франция находится в числе последних пяти стран Европы, так до сих пор и не включивших в свои законы положение о запрете физических наказаний детей. Правительство, по его словам, выступает за "основанное на доброжелательности и диалоге воспитание и обучение, за существование взаимного уважения взрослых и детей", а также в целом за "новый подход к детскому воспитанию".

Уголовный кодекс страны и ранее запрещал насилие и предусматривал наказания за него, однако на уровне юриспруденции за родителями признавалось право на "исправление поведения детей". Международные организации неоднократно за это критиковали страну.