Студентка из Дании стала самым молодым депутатом в истории Европарламента

В новом составе Европарламента, который начал работу 2 июля, будет работать самый молодой депутат в его истории – 21-летняя студентка из Дании Кира Петер-Хансен. Об этом накануне сообщило ВВС.

Отмечается, что на момент избрания на выборах в мае Петер-Хансен еще училась в университете. Она стала евродепутатом от партии Зеленых и вошла во фракцию Зеленые – Европейский свободный альянс, пишет Корреспондент.

По мнению Петер-Хансен, Европарламент сейчас более прогрессивен, чем Еврокомиссия и Европейский Совет в решении проблемы изменения климата. Она выразила надежду, что ЕС в целом сохраняет преданность Парижскому климатическому соглашению.

"Перемещение 3000 человек из Брюсселя в Страсбург каждый месяц неблагоприятно для климата", – сказала она, добавив, что действительно думала о том, как уменьшить свой углеродный след при поездках на парламентские сессии.

Она сказала, что намерена ехать прямо в Страсбург из Брюсселя на поезде, а не летать в Данию и обратно между заседаниями.

Предыдущим рекордсменом среди молодых депутатов Европарламента была немка Илка Шредер, которой был 21 года и 5 месяцев на момент избрания в 1999 году.