В Ниспоренском районе обнаружена крупная плантация конопли

Сотрудники Пограничной полиции обнаружили вблизи села Бэлэурешть Ниспоренского района плантацию конопли.

Во время проверки информации следователи провели несколько профилактических мероприятий в зоне ответственности Управления. В результате этого вблизи населённого пункта Бэлэурешть между лесной полосой и виноградной плантацией было обнаружено более 600 кустов конопли высотой 160 см.

Растения выкорчевали и собрали в мешки, а после экспертизы они будут уничтожены. Все обстоятельства устанавливаются.