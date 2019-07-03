Гаджеты положительно влияют на состояние пожилых людей

Гаджеты оказывают положительное психологическое влияние на пожилых людей, помогая им не чувствовать себя одинокими, сообщил профессор, доктор социальных наук Цюрихского университета прикладных наук, школы психологии Кристофер Штайнбах.

"Да, мы все знаем, что есть влияние гаджетов, технологий, медиа и интернета на нашу жизнь. Мы все знаем, что жизнь меняется, видим, что поведение молодых людей также меняется и формы взаимодействия. Но основная задача, которая стоит перед нами - как то, что мы знаем об этих изменениях, нужно применить для того, чтобы сделать нашу жизнь лучше", - сказал Штайнбах в кулуарах XVI Европейского психологического конгресса.

По словам профессора, гаджеты также влияют и на развитие депрессии.

"Безусловно, влияние гаджетов есть. Но мы не можем говорить о том, что оно однозначно отрицательное, передает РИА Новости.

Есть и положительное влияние: например, мы знаем о том, что люди, которые одиноки имеют возможность взаимодействовать и общаться, мы знаем, что люди старшего поколения с помощью дистанционной связи могут оставаться вместе со своими внуками и так далее. Этот вопрос, который, безусловно, нужно решать, но здесь нет такого однозначного решения", - добавил он.