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Нераздаренные наборы для новорожденных вернут в Министерство здравоохранения
// фото: publika
13:44, 03 Jul 2019
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В роддомах по всей стране остались нераздаренные наборы для новорожденных. По распоряжению министра здравоохранения, их следует вернуть в Минздрав. Что будет с наборами далее, не сообщается.

В Кантемирском роддоме ежегодно появляются на свет 600 новорожденных. Подарочный набор здесь последний раз вручали 30 июня.

"Нам позвонили из министерства и предупредили, что с 1 июля раздавать наборы больше не следует.У нас осталось десять коробок, за ними должен приехать оператор", - рассказала акушер Кантемирского роддома Виорика Райку.

Работники роддома отмечают, что мамы с удовольствием получали наборы, в которых было все необходимое для новорожденных.

"Все мамы получили наборы. Абсолютно все. даже те, которых перевели. Они очень положительно к этому относились, и все были довольны", - добавила Виорика Райку.

В Ниспоренском роддомае тоже больше не выдают подарочные наборы для новорожденных.

"У нас еще есть четыре коробки, но мы получили распоряжение вернуть их министерству", - отметила директор Ниспоренского роддома Любовь Згривач.

Наши репортеры отправили в Минздрав запрос о дальнейшей судьбе неиспользованных наборов.

Прекратить выдачу подарочных наборов для новорожденных распорядилась министр Алла Немеренко. Раздавать их начал более двух лет назад Фонд Влада Плахотнюка "Эдельвейс", а с декабря прошлого года программу взяло на себя правительство. За время действия проекта "Новая жизнь" мамам было выдано почти 30 тысяч подарочных наборов.




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