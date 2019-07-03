Рейтинг паспортов мира: на каком месте Молдова

Молдова занимает 49 место в рейтинге паспортов мира. Его составляет швейцарская консалтинговая компания Henley & Partners на основании того, сколько стран их обладатели могут посещать без виз.

Сейчас граждане Молдовы имеют безвизовый въезд в 119 стран мира.

В то же время, согласно рейтингу, украинский паспорт занял 44 место. Граждане этой страны могут посещать без виз 126 стран. Румыния занимает 18 место в рейтинге с возможностью посещать без визы 169 стран.

Россия занимает 51 место в рейтинге паспортов мира, ее граждане имеют безвизовый въезд в 116 стран.

Как сообщается, первое место в индексе паспортов по-прежнему занимают Япония и Сингапур, паспорта которых разрешают посещать без визы 189 стран мира. Южная Корея, которая ранее была лидером рейтинга, опустилась на второе место, разделив его с Германией и Финляндией (187 стран). Тройку лидеров замыкает Дания, Италия, Люксембург (186 стран).

Последнее место в рейтинге паспортов занимает Афганистан с безвизовым доступом в 25 стран.