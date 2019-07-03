В Кишиневе пропала 16-летняя девушка

В Кишиневе разыскивается 16-летняя девушка из Теленештского района. Несовершеннолетняя уже несколько дней не отвечает на звонки родителей.

В полицию обратилась мама девочки. Она рассказала, что ее дочка учится в столичном колледже и в последние дни перестала отвечать на телефон.

Приметы: рост 160 см, голубые глаза, длинные светлые волосы.

Граждан, которые узнали девушку на фото и знают что-либо о ее местонахождении, просят позвонить по телефонам 069094075 или 112.