Кинолог назвал лучшие породы собак для пожилых людей

Людям пожилого возраста лучше всего подойдут маленькие породы собак, не требующие серьезных физических нагрузок при уходе за собой.

Пожилым людям подойдут собаки из группы декоративных пород или «компаньонов». Они небольшие и как правило не нуждаются в серьезных физических нагрузках при уходе. Также такие собаки неприхотливы в содержании, хорошо поддаются воспитанию.

В частности, стоит обратить внимание на такие породы, как русская цветная болонка, русский той, чихуахуа, фален или папийон, померанский или малый шпиц, передает iz.

Как пишет НСН, кинологические подразделения будут постепенно отказываться от мелких пород собак и лабрадоров, поскольку важно, чтобы пес смог прийти на помощь хозяину, а животные мелких пород подходят для этих целей в меньшей степени.

Что касается лабрадоров, то у этих собак агрессия является дисквалифицирующим фактором.