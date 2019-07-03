Ивана Купала 2019: что нельзя делать в праздник

Этот день молдаване будут отмечать 7 июля. Главной традицией праздника является омовение.

В Молдове 7 июля отмечается Ивана Купала 2019. Этот праздник не утрачивает свою популярность и главной традицией этого дня является омовение в воде. Кроме того, также традицией является очищение огнем.

Те, кто хочет омолодить свою душу, а также повеселиться, могут прибегнуть к целому ряду купальских обрядов.

К примеру, в этот день девушкам принято было гадать на суженого, а пары прыгали через костер ради веселья и забавы, а заодно - для привлечения в дом достатка, передает Корреспондент.

Ранее люди верили, что на Ивана Купала духи земли, воды и огня говорят с людьми. А потому именно в этот день хорошо у них просить помощи в делах, а также - в открытии будущего.

Запреты на Ивана Купала

В ночь на Ивана Купала не рекомендуется спать, поскольку считается, что именно в это время просыпается всякая лесная нечисть.

Женщинам следует побывать у вечернего костра и только потом отмечать праздник. Избегают этого только ведьмы.