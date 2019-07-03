Опасный возраст: кто чаще всего попадает в аварии

Национальный инспекторат патрулирования рассказал, кто чаще всего становятся виновниками аварий.

Согласно анализу, наибольшее количество аварий в Молдове в этом году произошло с участием автомобилей, за рулем которых находились водители в возрасте от 31 до 64 лет.

Отмечается, что к 30 годам у водителей, как правило, уже имеется достаточный опыт вождения автомобиля, однако они могут быть невнимательными и чересчур самоуверенными, вследствие чего и происходят дорожные казусы.

В связи с этим Национальный инспекторат патрулирования призывают водителей быть внимательными за рулем, регулировать скорость движения, в зависимости от погодный условий, не превышать скорость, соблюдать ПДД и ни в коем случае не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянение.