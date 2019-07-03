ДПМ начала внутренние консультации по вопросу о плане действий в новых политических условиях

Демократическая партия начала внутренние консультации по вопросу о плане действий в новых политических условиях. Первые встречи прошли в Рышканском и Глодянском районах. Они затянулись на несколько часов.

Сторонники ДПМ в Глодянском и Рышканском районах выступили с целым рядом предложений.

"Необходима серьезная реформа, основанная на взаимном доверии между высшим руководством и рядовыми членами, территориальными организациями".

"Демпартии нужна программы действий по информированию диаспоры о работы бывшего правительства".

Обсудили в ходе встречи и возможных кандидатов в председатели ДПМ. Большинство высказались за выдвижение на этот пост бывшего премьера.

"Вы действительно заинтересованы в продолжении всех хороших начинаний. Результаты запущенных программ хорошо видны. Например, программы "Хорошие дороги".

Павел Филип назвал состоявшиеся встречи конструктивными, а пожелания однопартийцев полезными.

"Состоялся откровенный и открытый разговор. Это радует. Но еще больше радует оптимизм, который я увидел в глазах коллег. Если хотите, решимость", - заявил и.о. председателя ДПМ Павел Филип.

Встречи с активистами ДПМ проходят в преддверии внеочередного съезда 27 июня. На нем намечено избрать новое руководство партии.