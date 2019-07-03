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Названы самые вредные и полезные для здоровья каши
// фото: Bylist.ru
14:44, 03 Jul 2019
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Специалисты утверждают, что каши могут как улучшить состояние здоровья, так и принести ему значительный вред.

Все каши, которые мы можем рассматривать в качестве полезных, должны делаться из цельнозерновых круп. Из таких продуктов мы получаем полезные медленные углеводы как источник энергии, а также клетчатку, микроэлементы и витамины. Эти ценные вещества содержатся только в цельнозерновых крупах и, увы, исчезают при их перемалывании и дальнейшей обработке, сообщает УНИАН.

Самые полезные крупы, с которых стоит начинать свой день: 

Коричневый и дикий рис

Он богат калием и потому очень полезен для сердечно-сосудистой системы. А также благоприятно действует на желудочно-кишечный тракт. Поскольку при переваривании рис мягко обволакивает стенки желудка. Вам нужен не белый, а бурый или коричневый рис.

Гречка

В ней содержится медь, а также полезные вещества - флавоноиды, которые способствуют укреплению сосудов. Кстати, именно поэтому гречку нередко назначают больным после операции. Гречка очень полезна и для детского питания. Покупайте крупу-ядрицу, которую нужно варить 20 минут с лишним, советует эксперт.

Цельнозерновой геркулес (овсянка)

Главная ценность такой каши - бета-глюканы. Это очень полезный подвид клетчатки. В числе прочего он поддерживает продолжительное чувство насыщения. И можно спокойно дожить до обеда без вредных перекусов. Варить овсянку эксперт советует на воде, добавляя молоко лишь потом. И заправлять растительным, а не сливочным маслом. Таким образом наш организм получит полезные моно- и полиненасыщенные жиры, которые также создают чувство сытости на более продолжительное время.

Перловка

В ней много клетчатки. Причем она содержится не только во внешней части ядра, как в большинстве других круп, а во всем зерне. Достоинством перловки является то, что эта крупа некалорийна. 100 граммов (то есть полстакана) перловки содержат всего около 120 калорий. При этом в них 7 г клетчатки, около 10% дневной нормы витамина В3 и около 30% дневной нормы селена. А еще калий и фосфор. Особенно полезна эта каша людям, страдающим диабетом.

Киноа

Эта псевдозерновая (на самом деле она относится к листовым овощам) культура родом из Южной Америки. В киноа высокое содержание белка, также эта культура богата магнием, калием, медью и цинком. В ней содержатся витамины группы B, среди которых пиридоксин, тиамин, рибофлавин, фолиевая кислота, пантотеновая кислота, ниацин.

Есть виды круп, которые лучше вовсе избегать:

Белый рис

Любое шлифованное зерно теряет многие полезные свойства и становится легкоусвояемым углеводом. Такая пища быстрее эвакуируется из желудка, дает меньшее чувство насыщения. Кроме того, в белом рисе практически нет витаминов и других важных для нас веществ, содержащихся в сером или буром рисе.

Манка

Это продукт мельчайшего помола пшеницы. В результате такой обработки крупа не содержит клетчатки, полезных минералов, а витаминов в ней минимум. Основная составляющая манки - крахмал. Из-за этого у крупы очень высокий гликемический индекс. Ее единственным достоинством является легкая и быстрая усвояемость, поэтому она считается либо детским питанием, либо питанием для больных.

Здоровым взрослым людям часто есть ее на завтрак не рекомендуется. Но и педиатры сейчас не советуют пичкать детей манкой, поскольку быстрых углеводов у современных малышей в доступе и так предостаточно. 

Овсянка быстрого приготовления

Геркулес мелкого помола по своим свойствам значительно отличается от цельнозерновой овсянки. Такая крупа плоха тем, что в ней намного меньше пищевых волокон. И когда вы едите такую кашу, то не получаете полезных веществ, которые содержатся в цельнозерновой крупе (например, упомянутых бета-глюканов). Но зато поглощаете много быстро усваиваемых углеводов. Крахмал, содержащийся в крупе, будет быстро расщепляться, а чувство насыщения мгновенно пройдет. И эффект для вашего организма от каши будет примерно таким же, как после сладкого десерта, а не полезного завтрака.






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