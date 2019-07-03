Специалисты утверждают, что каши могут как улучшить состояние здоровья, так и принести ему значительный вред.
Все каши, которые мы можем рассматривать в качестве полезных, должны делаться из цельнозерновых круп. Из таких продуктов мы получаем полезные медленные углеводы как источник энергии, а также клетчатку, микроэлементы и витамины. Эти ценные вещества содержатся только в цельнозерновых крупах и, увы, исчезают при их перемалывании и дальнейшей обработке, сообщает УНИАН.
Самые полезные крупы, с которых стоит начинать свой день:
Коричневый и дикий рис
Он богат калием и потому очень полезен для сердечно-сосудистой системы. А также благоприятно действует на желудочно-кишечный тракт. Поскольку при переваривании рис мягко обволакивает стенки желудка. Вам нужен не белый, а бурый или коричневый рис.
Гречка
В ней содержится медь, а также полезные вещества - флавоноиды, которые способствуют укреплению сосудов. Кстати, именно поэтому гречку нередко назначают больным после операции. Гречка очень полезна и для детского питания. Покупайте крупу-ядрицу, которую нужно варить 20 минут с лишним, советует эксперт.
Цельнозерновой геркулес (овсянка)
Главная ценность такой каши - бета-глюканы. Это очень полезный подвид клетчатки. В числе прочего он поддерживает продолжительное чувство насыщения. И можно спокойно дожить до обеда без вредных перекусов. Варить овсянку эксперт советует на воде, добавляя молоко лишь потом. И заправлять растительным, а не сливочным маслом. Таким образом наш организм получит полезные моно- и полиненасыщенные жиры, которые также создают чувство сытости на более продолжительное время.
Перловка
В ней много клетчатки. Причем она содержится не только во внешней части ядра, как в большинстве других круп, а во всем зерне. Достоинством перловки является то, что эта крупа некалорийна. 100 граммов (то есть полстакана) перловки содержат всего около 120 калорий. При этом в них 7 г клетчатки, около 10% дневной нормы витамина В3 и около 30% дневной нормы селена. А еще калий и фосфор. Особенно полезна эта каша людям, страдающим диабетом.
Киноа
Эта псевдозерновая (на самом деле она относится к листовым овощам) культура родом из Южной Америки. В киноа высокое содержание белка, также эта культура богата магнием, калием, медью и цинком. В ней содержатся витамины группы B, среди которых пиридоксин, тиамин, рибофлавин, фолиевая кислота, пантотеновая кислота, ниацин.
Есть виды круп, которые лучше вовсе избегать:
Белый рис
Любое шлифованное зерно теряет многие полезные свойства и становится легкоусвояемым углеводом. Такая пища быстрее эвакуируется из желудка, дает меньшее чувство насыщения. Кроме того, в белом рисе практически нет витаминов и других важных для нас веществ, содержащихся в сером или буром рисе.
Манка
Это продукт мельчайшего помола пшеницы. В результате такой обработки крупа не содержит клетчатки, полезных минералов, а витаминов в ней минимум. Основная составляющая манки - крахмал. Из-за этого у крупы очень высокий гликемический индекс. Ее единственным достоинством является легкая и быстрая усвояемость, поэтому она считается либо детским питанием, либо питанием для больных.
Здоровым взрослым людям часто есть ее на завтрак не рекомендуется. Но и педиатры сейчас не советуют пичкать детей манкой, поскольку быстрых углеводов у современных малышей в доступе и так предостаточно.
Овсянка быстрого приготовления
Геркулес мелкого помола по своим свойствам значительно отличается от цельнозерновой овсянки. Такая крупа плоха тем, что в ней намного меньше пищевых волокон. И когда вы едите такую кашу, то не получаете полезных веществ, которые содержатся в цельнозерновой крупе (например, упомянутых бета-глюканов). Но зато поглощаете много быстро усваиваемых углеводов. Крахмал, содержащийся в крупе, будет быстро расщепляться, а чувство насыщения мгновенно пройдет. И эффект для вашего организма от каши будет примерно таким же, как после сладкого десерта, а не полезного завтрака.
Комментарии
- Warner Bros. хотят снять сериал по вселенной "Гарри Поттера"
- Турист умер во время просмотра хоррора в кинотеатре
- Кинолог назвал лучшие породы собак для пожилых людей
- Появился официальный трейлер детектива "Ножи наголо"
- Гаджеты положительно влияют на состояние пожилых людей
- Создатель мультфильма "Дамбо" Милтон Квон умер в 105 лет
- Названы простые способы улучшить питание
- Стало известно, как загорать с пользой для организма
- Пассажиры встретили полное солнечное затмение на борту лайнера. ВИДЕО
- Прогноз астрологов: в июле 2019 повезет пяти знакам Зодиака
- Аномальная жара может стать ежегодной к середине XXI века
- Warner Bros. хотят снять сериал по вселенной "Гарри Поттера"
- Депутаты партии Шора объявляют войну парламентскому большинству
- Даже кратковременная физическая активность улучшает память и познавательные способности
- В Украине мужчина поджег свою сожительницу, прохожие все снимали на видео (18+)
- Глава министерства финансов Наталья Гаврилица: Денег в бюджете нет
- Опытные туристы рассказали, что не стоит брать с собой в отпуск
- Певица Виктория Лунгу готова на 15 лет безвозмездно уступить дом семье, нуждающейся в жилье
- На одесском пляже замечены ядовитые скаты-хвостоколы. ВИДЕО
- В Молдове зафиксирован самый жаркий день с начала года
- Слусарь объявил, что с августа власти не смогут платить зарплаты социальным ассистентам
- Александр Муравский: Если и дальше продолжится такой прессинг на ДПМ – я стану её сторонником
- Чубашенко: Я опешил, увидев, как премьер Майя Санду пришла на заседание ВСМ
- С 1 июля молодые мамы больше не будут получать наборы для новорожденных
- Майя Санду в интервью для Politico: Москва намерена сохранить влияние в Молдове. У нас нет иллюзий. Россия должна вывести войска из Приднестровья
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Уделите больше внимания любимому человеку.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Успешны знакомства и поездки.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Пришло время пожинать плоды.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Будьте осторожны с автомобилем.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Возрастет вероятность отравления. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. Хорошо пойдут дела на бирже.
|Banca Nationala a Moldovei