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Вячеслав Платон написал письмо руководству страны
// фото: noi.md
14:56, 03 Jul 2019
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Вячеслав Платон хочет вмешательства президента, председателя парламента и премьер-министра в его судебный процесс. В письме к первым лицам государства он прист изменить состав суда.

Рейдер №1 в СНГ пишет, что ему не нужны уступки или лояльное отношение, а лишь справедливое разбирательство. По его словам, вмешательство руководства страны нужно для обеспечения верховенства закона. Хотя по закону политики не вправе влиять на судебные процессы.

Недавно в прессе появилась информация, что приближенные Платона связывались с представителями Партии социалистов, ПДС и "Платформы DA", обещая пять миллионов долларов тем, кто вытащит его из тюрьмы.

Осенью прошлого года Платона окончательно приговорили к 18 годам лишения свободы за мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах. Также он получил 12 лет тюрьмы по другому делу - тоже о мошенничестве и активной коррупции. Этот вердикт адвокаты обжаловали.




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