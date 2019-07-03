Турист умер во время просмотра хоррора в кинотеатре

Инцидент произошел в одном из кинотеатров Таиланда. Мужчина пришл на сеанс Проклятия Аннабель 3.

В Паттайе в Таиланде 77-летний турист из Великобритании скончался во время просмотра в кинотеатре хоррора Проклятие Аннабель 3. Об этом пишет The Daily Mail.

По информации издания, мужчина находился в Таиланде в отпуске. Он пришел в кинотеатр, чтобы посмотреть новый фильм ужасов, передает Корреспондент.

Но когда фильм закончился и свет включился, сидящая рядом женщина в ужасе заметила, что пенсионер мертв.

Издание отмечает, что когда она обратилась к персоналу кинотеатра за помощью, ее трясло от потрясения. Работники заведения оперативно вызвали службу экстренной помощи.

Прибывшие на место медики констатировали смерть. Тело пенсионера вынесли через боковую дверь и увезли на карете скорой помощи.