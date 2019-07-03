В Кишиневе стартовал "Зеленый марафон". ФОТО

В столице сегодня дали старт "Зеленому марафону". В нем участвуют 10 электромобилей. За пять дней они побывают в разных уголках нашей страны. Марафон финансируют Программа развития ООН, несколько частных молдавских компаний Молдовы и столичная мэрия. Городские власти обещают установить новые зарядные станции.

"Мы в муниципии, вместе с нашими партнерами, пытаемся создать все условия для владельцев электромобилей, будь то бесплатные зарядные станции, либо полосы для общественного транспорта, которые могли бы использовать и электромобили", - сообщил и.о. мэра столицы Руслан Кодряну.

"Зеленый марафон" продлится до воскресенья. Более подробно об автопробеге и его участниках мы расскажем в наших следующих выпусках.