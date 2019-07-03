СМИ: В Китае на гаджеты туристов устанавливают приложения-шпионы

Пока программное обеспечение устанавливают исключительно на гаджеты с Android, iPhone же просто сканируют.

Журналисты заявили об использовании Китаем вирусов-шпионов, с помощью которых власти получают возможность контролировать гаджеты туристов. Об этом пишет The New York Times.

Группа журналистов ряда изданий изучила приложение полиции, используемое в стране, которое устанавливается на устройства путешественников. Приложение способно изучать имеющиеся программы, переписки, звонки и информацию социальных сетей. Данные позднее сохраняются на отдельном сервере, передает Корреспондент.

Сканированию также подлежат изображения, видео, документы и аудиофайлы, которые соответствуют любому из более чем 73 000 элементов, включенных в список, сохраненный в коде приложения.

Пограничные органы Китая, изымая гаджеты у туристов, которые въезжают в Синьцзян по суше из Центральной Азии, регулярно устанавливают на них приложение.

Технологии используются для проверки гаджетов на наличие запрещенных в стране файлов, включая информацию, связанную с ИГИЛ, цитаты Далай Ламы или Корана.

Связано это с тем, что жители Тибета и уйгуры-мусульмане выступали за автономию от Китая и их протесты впоследствии были жестоко подавлены. Теперь же регион подлежит тотальному контролю.