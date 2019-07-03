Непогода доставила хлопот спасателям в Атаках, где сносят аварийный дом

Вчерашняя непогода доставила хлопот и спасателям в Атаках, где сносят аварийный дом. Из-за ветра, часть его крыши снесло на расположенное поблизости здание.

В итоге было повреждено 50 листов шифера. При этом обошлось без пострадавших. Инцидент произошел вчера, во второй половине дня. Мэр города Василий

Трагира сообщил, что в доме, на который упали куски крыши соседнего здания, живут три семьи. В их эваукации не было нужды. Власти постараются найти средства на ремонт здания.