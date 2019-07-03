Депутаты партии Шора объявляют войну парламентскому большинству

Депутаты партии Шора остаются в оппозиции и объявляют войну парламентскому большинству. Они обвиняют альянс в нарушении парламентского регламента и других законов. Депутаты недовольны, что их не пустили на руководящие посты и в ключевые комиссии.

Также партия Шора обвиняет премьера в давлении на судей. Так они расценили заявления Майи Санду на недавнем заседании Высшего совета магистратуры.

Илана Шора на брифинге фракции не было. Однопартийцы говорят, что в ближайшее время он сам ответит на вопросы журналистов.

На выборах 24 февраля в парламент прошли семеро представителей партии. Со дня учредительного заседания они в парламенте не появлялись, заявляя, что их никто не приглашал.