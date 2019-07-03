Warner Bros. хотят снять сериал по вселенной "Гарри Поттера"

Популярная киностудия Warner Bros. может снять сериал-приквел по вселенной "Гарри Поттера" с новыми героями.

Согласно опубликованным данным, в сериале речь пойдет о событиях, которые происходили за несколько лет до начала основной истории о Гарри Поттере. Героями истории, по-прежнему, будут ученики и работники школы волшебства Хогвартс, но они не будут связаны с героями полнометражных фильмов, сообщает Газета.ру.

Инсайдеры утверждают, что проект находится на самой ранней стадии и подробностей практически нет, передает mig news.

Данная информация пока не подтверждена.

В настоящее время в разработке находится полноценная видеоигра по вселенной, выход которой ранее не анонсировали. Но ролик с ней утек в сеть осенью 2018 года.