Аномальная жара может стать ежегодной к середине XXI века

Тепловые волны, подобные той, что накрыла Европу в июне, могут стать новой нормой, предупреждают эксперты.

Вероятность подобных явлений возросла в сто раз по сравнению с началом ХХ века. Если нынешние тенденции не изменятся, то уже к середине текущего столетия летние температуры +35-40 градусов и выше станут отмечаться практически каждый год, передает Мир24.

Эксперты Службы по изменению климата Коперника (C3S) проанализировали данные о температурах на всем континенте за последний месяц, сообщает The Daily Mail.

Оказалось, что температурная норма июня была превышена на 2 градуса Цельсия, а предыдущий рекорд жары, установленный в 1999 году, побит на 1С.

В среднем тепловые волны стали на 4 градуса «горячее», чем столетие назад.

В ряде стран зафиксировали абсолютные температурные максимумы – так, во Франции воздух прогрелся до +45,9С.

Кроме того, июнь поставил исторические рекорды в Швейцарии, Австрии, Германии, Чехии и Испании.

Затем тепловая волна двинулась в сторону Восточной Европы. В Сербии 2 июля температура подскочила до +39С, хотя вечерние ливни несколько смягчили жару.

Мощное потепление после необычно сильных гроз также происходит в Болгарии, Румынии, Боснии и Хорватии.