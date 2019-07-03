Срывал крыши и валил деревья: ураган пронесся по Комрату. ВИДЕО

По югу Молдовы пронесся ураган. В эпицентре стихии оказался Комрат.

Жители города сняли видео, как сильный ветер поднял в воздух пыль и мелкий мусор.

В Комрате частично отключена подача электроэнергии. Есть сообщения о том, что сильный ветер срывает черепицу с крыш домов.



По прогнозам метеорологов сегодня на всей территории Молдовы ожидаются дожди с грозами. В центральных и южных районах ожидаются грозы, местами сильные ливни (15-25 л/м2), с градом и усилением шквалистого ветра до 50-70 км/ч.