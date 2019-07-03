Туристические автобусы исчезнут из самого дорогого города мира

Власти Парижа решили убрать туристические автобусы в центре города из-за большого количества путешественников. Об этом сообщает портал France24.

Мэрия города считает, что это заставит посетителей чаще пользоваться общественным транспортом, ходить пешком и ездить на велосипеде. По словам Эммануэля Грегуара, заместителя мэра Парижа, ситуация в столице Франции еще не такая плачевная, как в Барселоне или Венеции, но парижане обеспокоены притоком туристов, передает Lenta.

Грегуар заявил, что скоро появится новое законодательство для ограничения автобусного движения. Оно также предусматривает создание парковочных мест за пределами города, чтобы автобусы не заполоняли центральные улицы.

Чиновник считает, что подобные нововведения помогут улучшить экологическую ситуацию в Париже. По его словам, туристические гиды должны адаптироваться к этому, разрабатывая велосипедные или пешеходные экскурсии с наушниками.

В 2018 году Франция стала самой посещаемой страной в мире наряду с Испанией, США, Китаем и Италией. За год страну посетили более 90 миллионов туристов, а ее столицу Париж — рекордные 50 миллионов.

Кроме того, в марте британский журнал Economist Intelligence Unit (EIU) признал Париж самым дорогим городом мира.