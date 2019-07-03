СМИ: в Китае более 1,35 млн человек завещали свое тело для донорских целей

Число жителей Китая, выразивших готовность после смерти предоставить свое тело для пересадки органов, возросло за последние пять лет в десятки раз и на сегодняшний день превысило 1,35 млн человек. Об этом сообщила в среду газета China Daily. Издание отметило, что большинство таких добровольцев составляют люди в возрасте до 30 лет.

По данным издания, с 2014 года, когда власти КНР начали официально регистрировать случаи добровольного донорства органов, такая "посмертная помощь" позволила спасти жизни до 70 тыс. человек, передает ТАСС.

"Представители молодого поколения проявляют все больший интерес к донорству, но даже несмотря на рост зарегистрированных желающих, мы по-прежнему испытываем дефицит в материале для проведения хирургических операций по пересадке", - заявил газете председатель Госкомитета по донорству и трансплантации органов КНР Хуан Цзефу.

Для удовлетворения этих потребностей, указал он, необходимы проведение дополнительных разъяснительных мероприятий и расширение рекламы, пропагандирующей среди населения добровольное пожертвование своих органов.

КНР лидирует в мире в области добровольного посмертного донорства различных частей человеческого тела. Китайские власти содействуют развитию сотрудничества в этом с медицинскими учреждениями других стран.