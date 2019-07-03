Жительница столицы под видом сотрудника МВД обещала за 12 000 леев помочь получить права

Жительница столицы была задержана сотрудниками НЦБК и прокурорами антикоррупции по подозрению в торговле влиянием.

Мошенница представлялась сотрудником Министерства внутренних дел и требовала от граждан до 12 000 леев, обещая что поможет получить водительские права.

По имеющимся данным, женщина утверждала, что может повлиять на работников "CRIS Registru", чтобы те помогли сдать экзамен на водительские права по теории и практики на категорию "В".

Подозреваемая была задержана на 72 часа. Если ее признаю виновной ей грозит до 6 лет лишения свободы или штраф до 10 000 условных единиц.