Гавайи готовятся к извержению крупнейшего вулкана

Геологическая служба США повысила уровень угрозы извержения гавайского вулкана Мауна-Лоа, который считается крупнейшим на всей планете.

С марта 2019 года наблюдается устойчивый рост землетрясений и набухание грунта, сообщает Мир24 со ссылкой на портал Hawaii News Now.

Эксперты предупреждают, что вероятность катастрофы расценивается как невысокая, но продолжают наблюдения, так как Мауна-Лоа обычно «просыпается» очень быстро и заливает лавой огромные расстояния.

С 1843 по 1984 годы вулкан извергался 33 раза. Во время последнего извержения лавовые потоки прошли всего в семи километрах от Хило – города на Большом острове Гавайев с населением свыше 40 тысяч человек.

Объявленный уровень тревоги – второй из четырех. Он означает, что ученые обнаружили повышенную активность и возмущение.

Третий уровень означает повышенную активность с большим потенциалом для извержения, четвертый – неизбежное или уже начавшееся извержение, представляющее опасность для жизни людей.

Для изменения уровня тревоги требуются веские основания, пояснили сотрудники Геологической службы.

Сейчас в районе Мауна-Лоа происходит от 50 до 70 мелких землетрясений в неделю. Кроме того, деформация почвы показывает, что магма проникает во внутренние каналы вулкана.

Набухание грунта также происходит и у соседнего вулкана Килауэа.

По данным ученых, магма еще не поднялась близко к поверхности, но сейсмическая активность явно превысила фоновые значения.