В Кентукки загорелся склад с бурбоном. ВИДЕО

В американском штате Кентукки в округе Вудфорд горит склад компании Beam Suntory, заполненный примерно 45 тыс. баррелей бурбона.

Информация о возгорании поступила поздно вечером во вторник, 2 июля. По данным экстренных служб, сначала горел один склад, огонь с которого позднее перекинулся на второй, передает iz.

Пока специалистам удалось взять пожар под контроль лишь в одном из ангаров, другой всё еще полыхает.

Предполагается, что возгорание произошло в результате удара молнии, сообщает телеканал FOX 13.