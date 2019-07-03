Евро и доллар подешевеют по отношению к лею

Молдавский лей укрепится в четверг, 4 июля, по отношению к евро и доллару, согласно официальному курсу валют, обнародованному Нацбанком Молдовы.

Таким образом, евро потеряет 4 бана и будет стоить 20 леев 35 банов, а цена доллара составит 18 леев 01 бан, на три бана меньше чем сегодня, передает МОЛДПРЕС

Курс румынского лея снизится на один бан – до 4 леев 29 банов, а украинской гривны вырастет на один бан - до 69 банов.

Курс российского рубля останется неизменным - 28 банов.