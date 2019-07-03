Июнь-2019 стал самым жарким месяцем в мире за все время наблюдений

За все время сбора метеоданных июнь-2019 стал самым жарким месяцем на планете. Таковы результаты наблюдений, проведенных со спутников, сообщает ТАСС со ссылкой на руководство программы мониторинга экологии и климата Земли «Коперник», осуществляющейся совместно Европейским космическим агентством (ЕКА) и Европейским союзом.

Средние температуры в июне превысили предыдущий рекорд, который был установлен в 2016 году, на 0,1 градуса Цельсия. Особенно жарко было в Европе, там норма была превышена на два градуса, передает Мир24.

Температурные рекорды на прошлой неделе были зафиксированы в Германии, северной части Испании и Италии. Абсолютный рекорд жары был установлен в минувший вторник во Франции. Воздух там прогрелся до 45,9 градусов в тени.

Специалисты, работающие с программой «Коперник», изучили метеоданные прошлого и позапрошлого веков, а также новейшие данные, полученные со спутников. В итоге они пришли к выводу, что в июне средняя температура в Европе на три градуса Цельсия превысила среднюю температуру 1850-1900 годов. При этом ученые не исключают, что в дальнейшем таких рекордов будет еще больше.