Всего на празднике присутствовало 2,5 тысячи гостей. Некоторые из них почувствовали головокружение и тошноту.
Свыше 200 человек отравились на праздновании 90-го дня рождения бывшей первой леди Филиппин Имельды Маркос. Об этом сообщает телеканал CNN Philippines. Пострадавших госпитализировали.
Отмечается, что управление страны по контролю за продуктами возьмёт образцы угощений, передает lenta.
Подозрения вызвало блюдо адобо — свинина с рисом и яйцом.Всего на празднике присутствовало 2,5 тысячи гостей.
По словам главы филиппинского Красного Креста и сенатора Ричарда Гордона, некоторые из них почувствовали тошноту и головокружение.
Имельда Маркос была супругой Фердинанда Маркоса — президента Филиппин. Он пришёл к власти в 1965 году, а свергнут был в 1986-м.
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