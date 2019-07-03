Сотни велосипедистов упали с "Адской горы". ВИДЕО

Во французских Альпах прошло зрелищное и экстремальное велосоревнование известное как "Адская гора". Видеозапись гонки появилась на YouTube-канале chabertonvideo.

Сотни велосипедистов собираются в Альпах, чтобы преодолеть одну из самых необычных велогонок - "Адскую гору". Спортсмены съезжают из заснеженной горы и пытаются не упасть, но многие сходят с дистанции на первых сотнях метров, передает Корреспондент.

Участников гонки настолько много, что они просто не могут объехать всех упавших, пополняя "живой затор".

Соревнование "Адская гора" проводится ежегодно. Организаторы используют на трассе участки со снегом, галькой и камнями, что участники "получали больше адреналина". Сообщается, что в заезде 2019 года ни один из велосипедистов не получил серьезных травм.