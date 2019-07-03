Новым председателем Европарламента стал итальянец Давид-Мария Сассоли

Новым председателем Европарламента стал итальянец Давид-Мария Сассоли. Он получил голоса 345 депутатов, обойдя троих соперников.

А накануне Европейский совет, наконец, определился с назначением руководителей институтов ЕС. На пост главы европейской дипломатии выдвинули испанского политика Жозепа Борелля. Европейский центробанк возглавит нынешняя управляющая МВФ Кристин Лагард, а Еврокомиссию - немецкий министр обороны Урсула фон дер Ляйен.

"Урсула фон дер Ляйен - хорошая кандидатура. В первую очередь потому, что это опытный и компетентный лидер. Для меня это важный критерий. Я несколько лет наблюдал за ее работой на посту министра обороны", - сказал президент Франции Эммануэль Макрон.

Председателем Евросовета станет бельгийский премьер Шарль Мишель. Преемник Дональда Туска поблагодарил всех, кто его поддержал.

"Это для меня особая честь - быть избранным на пост председателя Европейского совета, и я осознаю ответственность, которая на меня возложена. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы соответствовать этой должности", - отметил избранный председатель Евросовета Шарль Мишель.