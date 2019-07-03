Парламентская комиссия получила копию отчета Kroll-2, но так и не опубликовала его

Следственная комиссия по расследованию банковского мошенничества получила копию отчета Kroll-2. Однако депутаты ACUM-ПСРМ до сих пор не опубликовали документ, как это было обещано ранее в период избирательной кампании. Председатель комиссии Александр Слусарь заявил прессе, что представители Kroll порекомендовали им не опубликовывать этот доклад.

В то же время Слусарь написал в Facebook, что окончательное решение о публикации отчета Kroll-2 будет принято сегодня на заседании комиссии.

Это несмотря на то, что этой зимой в ходе избирательной кампании члены блока ACUM обязались опубликовать отчет Kroll-2.

Напомним, в 2017 году вице-председатель ППДП Александр Слусарь организовал флешмоб с требованием опубликовать отчет.

"Kroll-2 так и не был опубликован. Kroll-1 опубликовали после массового протеста 3 мая 2015 года. Возможно, без еще одного протеста мы может так и не узнать, кто эти воры, за которых мы, наши дети и внуки обязаны платить около 25 млрд. леев", - сказал Александр Слусарь.

Ранее Андриан Канду, бывший спикер парламента, несколько раз объяснял, почему отчет Kroll 2 не может быть опубликован. Если отчет, о расследовании кражи миллиарда будет предан гласности, содержащиеся в нем доказательства больше нельзя будет использовать в суде.