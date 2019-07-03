По словам учёного из Национального океанографического центра Адриана Нью, бутылка проделала свой путь в 5 тысяч миль (около 8 тысяч км) по воде. Её унесло северным течением из Испании, она обогнула Португалию, миновала Бискайский залив и Шетландские острова. Затем повернула в Северное море, попала в Балтийское и оттуда — в северную часть России.
Четырёхлетняя Тейлор Пауэлл из Великобритании в мае отдыхала с папой в Санта-Сусанне, неподалёку от Барселоны. Там она и решила отправить своё послание.
"Привет, меня зовут Тейлор Пауэлл, мне четыре года, и я отдыхаю с папой в Испании. Если вы найдёте эту записку, пожалуйста, пришлите в ответ фото своей страны и своё имя", - написала Тейлор Пауэлл.
Каково же было удивление её 31-летнего отца Ричи Пауэлла, когда 7 июня он получил на свой оставленный в записке номер сообщение из Москвы, пишет SWNS. В нём было фото с письмом Тейлор, сделанное на фоне улицы Кузнецкий Мост, подписанное именами Алекс и Саша. Также они прислали скриншот карты с отметкой своего местоположения. Приятно шокированный отец рассказал об этом дочке, и, по его словам, лицо девочки сияло от счастья. А сам мужчина поделился вдохновляющей историей в "Фейсбуке".
"Привет, Тэйлор! Мы нашли твою бутылку в Москве-реке (это Россия). Надеемся, твой отдых в Испании прошёл замечательно. С любовью из Москвы!"
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