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Около 30 сел пострадали от непогоды на севере страны
// фото: publika.md
17:57, 03 Jul 2019
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30 сел в 12 северных районах пострадали от ливня во вторник. Градом повредило крыши по меньшей мере 160 домов. Побиты сады, посевы и частные огороды.

"Все яблоки попадали. А в те, что остались, будто стреляли дробью. А ведь мы взяли большую сумму в банке, нужно выплачивать кредит. Потери были и раньше, но не такие".

В селе Табан несколько семей остались без крыши над головой.

"Я прибежала домой и вижу - потолок опустился. На полу обломки дымовой трубы. Дождь шел минут двадцать, за это это время весь труд насмарку".

Местный мэр только разводит руками - денег на помощь пострадавшим в бюджете нет.

"Градом побило шифер на крышах, много разбитых окон. В огородах все смыло. У мэрии нет на это денег. Мы создадим комиссию, посчитаем ущерб", - сказал мэр села Табань Игорь Болдума.

А в селе Кобань Глодянского района такой же ливень был три недели назад. Мэрия обратилась в правительство, но ответа до сих пор не получила".

"Был сильный град. Повредило крыши, повалило много деревьев. Прямо у мэрии упала 30-метровая ель. 14 июня мы подали в канцелярию правительства пакет документов - все заявки, которые собрал районный совет. Прошло 18 дней, а нам так и не ответили", - добавил мэр села Кобань Ион Плутэ.

Во всех районах работают местные комиссии по чрезвычайным ситуациям.

"10 населенных пунктов в шести районах осталось без света. Мы получили 24 вызова, чтобы убрать поваленные деревья. В двух случаях пришлось откачивать воду. Комиссии оценивают материальный ущерб", - сказал глава ГИЧС Михаил Харабаджиу.

Последний раз помощь пострадавшим перечисляло правительство Павла Филипа. Члены нового кабмина в районы бедствия не выезжали. О необходимости вмешательства центральных властей напомнил президент. Он предложил правительству создать специальную комиссию.




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