Ученые говорят, что по большей части низкое давление — это не страшно, но все же игнорировать такие «маячки» вашего организма не стоит.
Запомните пограничный уровень — 90/60. Пока тонометр показывает вам эти или большие значения, все в порядке. Но как только уменьшается любое из чисел — хоть первое, хоть второе, — можно говорить о низком давлении, пишет Вести-UA.
Здесь есть важный нюанс. Если с высоким давлением всё однозначно: оно категорически опасно для всех, то пониженное артериальное давление может быть просто вашей особенностью. Пока оно не портит жизнь недомоганиями, его не считают нарушением, с ним не надо бороться.
Другое дело, если появляются такие симптомы:
- слабость;
- головокружения, вплоть до состояния, когда кажется, что вы вот-вот потеряете сознание;
- помутнение зрения;
- тошнота;
- озноб;
- потливость;
- снижение концентрации.
Этот комплекс серьезно портит жизнь, мешает работать и общаться. Но самое главное: низкое давление, если оно сопровождается неприятными симптомами, на самом деле тоже всего лишь симптом.
Причины понижения артериального давления могут быть самыми разными: от простого обезвоживания и стресса до гормональных нарушений, внутренних кровотечений и инфаркта миокарда.
Важно выяснить, что именно вызывает гипотонию, и начать лечиться. Когда будет побеждено основное заболевание, давление нормализуется само собой.
Когда надо вызывать скорую
Как только заметите у себя или близкого человека не только сильно упавшее давление, но и
- холодную, липкую и бледную кожу;
- быстрое поверхностное дыхание;
- слабый и быстрый пульс;
- спутанность сознания.
Это признаки так называемой острой артериальной гипотензии (коллапса, шока). Такое состояние опасно для жизни. Оно может привести к гипоксии мозга и внутренних органов. Поэтому медлить с обращением за медицинской помощью нельзя.
Как быстро повысить давление в домашних условиях
Напомним: если у низкого давления есть неприятные симптомы, идите к терапевту. Иначе вы рискуете проморгать возможную скрытую и куда более глобальную хворь. Но пока вы к врачу не дошли или специалист еще не установил причины недомогания, можно воспользоваться простыми домашними способами повысить давление. Выбирайте самый комфортный для вас или комбинируйте их.
Съешьте что-то соленое
Кусочек селедки, соленый огурец, пару ломтиков брынзы или другого рассольного сыра, ложку риса, щедро приправленного соевым соусом…
Хлорид натрия (та самая поваренная соль) повышает артериальное давление. Иногда резко, поэтому соль категорически противопоказана людям, страдающим гипертонией. Но у нас — противоположный случай.
Внимание! Нельзя постоянно повышать давление солененьким. Избыток натрия может привести к сердечной недостаточности, особенно если речь о пожилом человеке.
Выпейте стакан воды
А лучше два, если влезет. Жидкость увеличит объём крови (как следствие — ее давление на стенки сосудов), а также устранит возможное обезвоживание.
Наденьте компрессионные гольфы или чулки
Эластичные чулки обычно используют, чтобы уменьшить припухлость и боль в варикозных венах. Но кроме того, они уменьшают объём крови в ногах. Вытесненная кровь повысит давление в основных сосудах тела.
Примите правильную позу
Это своеобразная альтернатива компрессионным чулкам.
Если сидите, закиньте ногу на ногу. Так вы уменьшите объем крови в нижних конечностях и повысите давление в основных сосудах. Кстати, поэтому людям, страдающим от гипертонии, такая поза противопоказана.
Если вы стоите, можно скрестить бёдра, как ножницы, и сильно их сжать. Эффект будет примерно тем же.
Другой вариант: поставьте одну ногу на стул или лавочку перед собой и как можно глубже наклонитесь всем телом вперёд.
Выпейте кофе
Это один из наиболее популярных способов, но не факт, что действенный. Кофеин действительно может повышать артериальное давление у тех людей, что пьют кофе редко. А вот если вы кофеман, нужный эффект не обязательно наступит.
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