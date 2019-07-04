Водители, севшие пьяными за руль, проходят реабилитацию

Программа перевоспитания водителей, севших пьяными за руль, продолжается. После работы в морге группу перевели в Институт скорой помощи. Мужчины оказали помощь нескольким пострадавшим в авариях.

- Насколько этот метод перевоспитания эффективен?

- Достаточно.

- Захотите еще раз сесть пьяным за руль?

- Нет.

Водители говорят, что извлекли уроки, поработав в морге, прослушав несколько обучающих семинаров и ухаживая за пациентами, получившими травмы в результате ДТП.

"Сами видите, к чему приводят аварии. Могут быть погибшие, пострадавшие. Сегодня еще окажу помощь женщине, которая попала в аварию".

И врачи говорят, что это неприятный, но полезный опыт для водителей.

"Они сидят у кроватей пациентов, пострадавших в тяжёлых авариях, ухаживают за ними, кормят тех, кто не может есть самостоятельно, помогают им добираться до туалета и видят, каковы последствия неверного шага", - сказала старшая медсестра ИСП Элеонора Чоран.

Эта группа водителей прошла все этапы программы перевоспитания. Им предстоит пройти оценочный тест. А психологи определят, насколько их взгляды на вождение в нетрезвом виде изменились.

"Это заметно, сразу видны результаты, потому что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, и лучше участвовать в этой общественно-полезной деятельности, пройти все этапы вместе с пациентом, с пострадавшим, чтобы сделать выводы и не садиться больше в таком виде за руль", - отметила психолог Корнелия Бодорин.

В конце прошлого года правительство одобрило пакет антиалкогольных законов, направленных на ужесточение наказаний для пьяных водителей. Согласно документу, им на месте временно аннулируют водительские права и обязывают трудиться на благо общества. Если же суд аннулирует их документы, они должны снова сдать экзамен. Программа проводится за счет водителей и стоит 4000 леев.