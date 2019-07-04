Молдавская диаспора не доверяет нынешней власти

Наши соотечественники из диаспоры, которые на последних президентских и парламентских выборах массово поддерживали представителей блока ACUM, не спешат возвращаться домой. Так как, по их словам, перемен, обещанных представителями нынешней власти, пока не видно. Поэтому люди говорят, что приезжают в Молдову лишь в отпуск и увидеться с родными.

"Мы приехали в отпуск. Пока еще не доверяем нынешнему правительству, да и не думаем, что вернемся".

"Я возвращаюсь на работу. Должен быть закон для людей, для народа, для молодежи нужны перемены. Не уверены, что будем идти вперед с теми, кто пришел к власти".

"Окончательно? Не думаем. Денис, ты хочешь вернуться домой навсегда? Знаете, они как будто фальшивые. Мы им очень не доверяем".

"Приехала детей навестить, забрать с собой и уехать навсегда. Меня все не устраивает, дела плохи, в нашей стране дела плохи".

"Дома что делать? Какая власть? Какая власть? Нет никакой власти!"

"Приехали в отпуск. Домой не вернусь навсегда, платить здесь некому за работу. Власть, которая сменилась в государстве, начала карманы деньгами наполнять".

"Как остаться в Молдове, если слышим, что все хуже и хуже. Что делать?"

"Видите, мы остались здесь, мы хотим что-то делать здесь, но бьемся, как рыба на суше. Уже посмотрим, какие перемены будут. Нет, если честно, пока ничего не изменилось".

Многие граждане Молдовы разочарованы работой, в том числе, лидеров ПДС и ППДП. Ранее диаспора выражала недовольство тем, что Майя Санду баллотировалась на кресло депутата в одномандатном округе диаспоры, забрав таким образом парламентский мандат, предназначенный для соотечественников из-за границы.

А не так давно люди говорили, что не ожидали от Майи Санду и Андрея Нэстасе такого предательства, когда те пожали руки социалистов и сформировали правящую коалицию под диктовку российского вице-премьера Дмитрия Козака.