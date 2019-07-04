Наши соотечественники из диаспоры, которые на последних президентских и парламентских выборах массово поддерживали представителей блока ACUM, не спешат возвращаться домой. Так как, по их словам, перемен, обещанных представителями нынешней власти, пока не видно. Поэтому люди говорят, что приезжают в Молдову лишь в отпуск и увидеться с родными.
"Мы приехали в отпуск. Пока еще не доверяем нынешнему правительству, да и не думаем, что вернемся".
"Я возвращаюсь на работу. Должен быть закон для людей, для народа, для молодежи нужны перемены. Не уверены, что будем идти вперед с теми, кто пришел к власти".
"Окончательно? Не думаем. Денис, ты хочешь вернуться домой навсегда? Знаете, они как будто фальшивые. Мы им очень не доверяем".
"Приехала детей навестить, забрать с собой и уехать навсегда. Меня все не устраивает, дела плохи, в нашей стране дела плохи".
"Дома что делать? Какая власть? Какая власть? Нет никакой власти!"
"Приехали в отпуск. Домой не вернусь навсегда, платить здесь некому за работу. Власть, которая сменилась в государстве, начала карманы деньгами наполнять".
"Как остаться в Молдове, если слышим, что все хуже и хуже. Что делать?"
"Видите, мы остались здесь, мы хотим что-то делать здесь, но бьемся, как рыба на суше. Уже посмотрим, какие перемены будут. Нет, если честно, пока ничего не изменилось".
Многие граждане Молдовы разочарованы работой, в том числе, лидеров ПДС и ППДП. Ранее диаспора выражала недовольство тем, что Майя Санду баллотировалась на кресло депутата в одномандатном округе диаспоры, забрав таким образом парламентский мандат, предназначенный для соотечественников из-за границы.
А не так давно люди говорили, что не ожидали от Майи Санду и Андрея Нэстасе такого предательства, когда те пожали руки социалистов и сформировали правящую коалицию под диктовку российского вице-премьера Дмитрия Козака.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Выгодно покупать валюту.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Хорошо пойдут дела у финансистов.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Мечты должны соответствовать реальности. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Будьте осторожны с самолетом.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Удачный день для людей творческих профессий.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Побольше решительности и сосредоточенности.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Повысится Ваша деловая активность.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Вероятны бытовые хлопоты.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Выгодно покупать валюту.
|Banca Nationala a Moldovei