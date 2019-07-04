СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Велик шанс найти покровителя или спонсора.

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