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Печальная статистика: больше половины звонков в службу спасения 112 – ложные
// фото: 112
09:53, 04 Jul 2019
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Примерно 60% звонков в службу спасения 112 - ложные. Таковы неутешительные данные статистики за полгода. Люди обращаются, если им скучно, или хочется с кем-то поговорить. А бывают и очень странные звонки.

- Добрый день, что случилось?
- Я должна вам сообщить, что за мной уже давно наблюдают со спутников. Мне необходимо вам сообщить в письменном виде, что они делают, какие они.
- Женщина, к нам обращаются для вызова полиции, пожарной или скорой помощи.
- Я интересовалась, но они не разбираются в спутниках на земле, может, они с других планет.
Некоторые звонят в полной уверенности, что обладают ценной информацией.

Бывает, что в службу спасения обращаются для консультаций.

- Добрый вечер.
- Добрый вечер.
- Извините, пожалуйста, у меня вопрос, ребенку два месяца, сколько ему давать прикорма.
Бывают и очень тяжёлые случаи.

- 112, что случилось?
- Остановите нас, пожалуйста, мы крутимся в колесе и не можем остановиться.
Операторы говорят, что не могут игнорировать ни одного вызова по долгу службы.

"К сожалению, этим злоупотребляют и дети, и психически больные, и пьяные", - сказала оператор 112 Виктория Митрофан.

В то же время, в службе 112 отмечают, что из-за подобных звонков они теряют настоящих пациентов.

"Бывает два-три ложных вызова, на которые тратится около 15-20 секунд, а четвертый человек, который ждет на линии и ему действительно нужна помощь, задается вопросом - почему так долго приходится ждать", - отметил оператор 112 Даниел Мунтяну.

Многие люди считают несознательным подобное поведение сограждан.

"Из-за таких вот шутников, которые диктуют заявку, экипаж едет по ложному вызову".

"Не надо так делать, потому что это служба, которая помогает людям, туда надо звонить только в экстренных случаях".

"Они ведь линию занимают. А в это же время кому-то нужна срочная помощь".

Операторы Единой службы 112 ежедневно принимают около 12 тысяч звонков. Более 76% - в службу скорой помощи, примерно 20% в полицию, три процента обращений - к пожарным.




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