Украина бойкотирует ПАСЕ

Делегация ПАСЕ, которая в Украине занималась анализом ситуации в канун парламентских выборов, намеченных на 21 июля, срочно покинула соседнюю страну. Приглашение для наблюдателей организации отозвали. Об этом в письменном виде уведомил Парламентскую ассамблею Совета Европы спикер Рады Андрей Парубий.

Официальный Киев разочарован решением ПАСЕ вернуть России право голоса и неоднократно заявлял об утрате доверия к этой организации. Более того, комитет по внешним связям Рады потребовал не направлять делегации на заседания Ассамблеи. После голосования за резолюцию по России украинский депутат Алексей Гончаренко открыто раскритиковал своих коллег. Он заявил, что демократию и права человека выставили на продажу.

"Дорогие коллеги, у нас сегодня распродажа. Есть и предложение: все наши ценности продать за 77 миллионов долларов. Демократия продается за 25 миллионов. За ту же цену продаются права человека или буква закона. Это приличные суммы", - сказал депутат Верховной рады, Украина Алексей Гончаренко.

Гончаренко уведомил делегатов, проголосовавших в пользу России, что они потеряли доверие миллионов украинцев, эстонцев, латышей, литовцев, грузин и британцев.

Возвращение России права голоса в ПАСЕ поддержали 118 делегатов, в том числе депутат ППДП Андрей Нэстасе и социалист Влад Батрынча. Их коллега по альянсу, депутат ПДС Михаил Попшой проголосовал против. Грузия и Украина пытались оспорить резолюцию, но безрезультатно.

Россию лишили права голоса в ПАСЕ в 2014 году после аннексии Крыма. Москва не платила взносы в бюджет Совета Европы с 2017.