Делегация ПАСЕ, которая в Украине занималась анализом ситуации в канун парламентских выборов, намеченных на 21 июля, срочно покинула соседнюю страну. Приглашение для наблюдателей организации отозвали. Об этом в письменном виде уведомил Парламентскую ассамблею Совета Европы спикер Рады Андрей Парубий.
Официальный Киев разочарован решением ПАСЕ вернуть России право голоса и неоднократно заявлял об утрате доверия к этой организации. Более того, комитет по внешним связям Рады потребовал не направлять делегации на заседания Ассамблеи. После голосования за резолюцию по России украинский депутат Алексей Гончаренко открыто раскритиковал своих коллег. Он заявил, что демократию и права человека выставили на продажу.
"Дорогие коллеги, у нас сегодня распродажа. Есть и предложение: все наши ценности продать за 77 миллионов долларов. Демократия продается за 25 миллионов. За ту же цену продаются права человека или буква закона. Это приличные суммы", - сказал депутат Верховной рады, Украина Алексей Гончаренко.
Гончаренко уведомил делегатов, проголосовавших в пользу России, что они потеряли доверие миллионов украинцев, эстонцев, латышей, литовцев, грузин и британцев.
Возвращение России права голоса в ПАСЕ поддержали 118 делегатов, в том числе депутат ППДП Андрей Нэстасе и социалист Влад Батрынча. Их коллега по альянсу, депутат ПДС Михаил Попшой проголосовал против. Грузия и Украина пытались оспорить резолюцию, но безрезультатно.
Россию лишили права голоса в ПАСЕ в 2014 году после аннексии Крыма. Москва не платила взносы в бюджет Совета Европы с 2017.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Выгодно покупать валюту.
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ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Хорошо пойдут дела у финансистов.
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БЛИЗНЕЦЫ
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На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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РАК
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ЛЕВ
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
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СКОРПИОН
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ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Выгодно покупать валюту.
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